Agerola / Positano in migliaia sul Sentiero degli Dei senza regole fate pagare parcheggio e accesso. La polemica è nata sui social network sulla Voce di Agerola. Tanti han parcheggiato a Bomerano giravano in gruppi, secondo alcuni anche senza distanziamento sociale e mascherine necessarie per il contenimento del coronavirus covid-19, salendo da Amalfi per Salerno o da Castellammare di Stabia per Napoli, senza portare economia (anzi anche problemi visto l’incidente di sabato) nella cittadina della Costiera amalfitana. Almeno gli si fa pagare il parcheggio o l’accesso, proposta condivisa dal Presidente del Parco dei Monti Lattari intervistato da Positanonews. Però ci vorrebbero servizi e una postazione di sicurezza lungo la strada. Grande contraddizione è che le guide non possono lavorare per evitare assembramenti, che invece ci sono grazie ai raggruppamenti che arrivano a frotte senza controllo.