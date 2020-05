Agerola-Pimonte, tratto dell’ex SS 366 ora sarà illuminato

Una bella notizia annunciata pochissimi minuti fa dal Comune di Agerola. Da questa sera, la ex SS 366, il tratto che collega Agerola con Pimonte, è interamente coperto da un sistema di illuminazione pubblica a led.

“Risultato storico -fanno sapere dal Comune – Lo annunciamo, ringraziando la Città Metropolitana di Napoli, in particolare il Consigliere Delegato alla Viabilità Raffaele Cacciapuoti e il Dirigente ing. Giancarlo Sarno.

La fase 2 coincide con il graduale ritorno alla normalità. Tante attività stanno riprendendo il proprio ritmo dal commercio all’artigianato fino all’edilizia.

In questi mesi, unitamente alla gestione dell’emergenza sanitaria, non abbiamo smesso di programmare, progettare e curare i rapporti istituzionali. L’impegno quotidiano ha sempre guardato a nuove e migliori prospettive di crescita e sviluppo, nell’ottica di una maggiore sicurezza per i cittadini. E per gli ospiti che, una volta superato questo momento, siamo sicuri continueranno a scegliere #Agerola come meta per trascorrere piacevoli soggiorni”.