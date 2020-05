Agerola. La solidarietà ai tempi del Coronavirus, Vitanuova dona mascherine di protezione individuale al Comune

Agerola. In questo particolare periodo storico caratterizzato dall’emergenza Coronavirus è diventata di fondamentale importanza la solidarietà. E sono tante le persone, le aziende e le associazioni che stanno contribuendo per aiutare i cittadini ad affrontare un momento di difficoltà. Ad Agerola arriva il gesto dalla Vitanuova, come riportato in un post sulla pagina Facebook del Comune: “Tendere una mano nei momenti di difficoltà rappresenta il gesto più nobile che si possa compiere. E sono tante le mani protese, in questa fase così delicata, per mitigare le paure e creare reti di speranza. Oggi ringraziamo VITANUOVA sede di Agerola/Costa d’Amalfi (Via C.Brancati 1) per la mascherine donate al Comune. Il grande cuore di Agerola batte forte. Siamo distanti fisicamente, ma nessuno deve sentirsi solo. L’emergenza purtroppo non è finita. Siamo nella fase 2, ancora più delicata, e c’è bisogno che ognuno continui a fare la sua parte, rispettando tutte le misure di precauzione. E l’obbligo di indossare sempre la mascherina”.