Agerola ( Napoli ) . Agerola in preghiera per la piccola Alessia di dieci anni, sequestrata la motocicletta dell’investitore. La bambina è stata investita verso le 13, alla frazione Ponte, al confine con Pianillo, in Via Case Milano.

La dinamica è ancora da accertare, i carabinieri di Agerola sono intervenuti e anche i colleghi di Castellammare di Stabia . La bambina ha subito una ferita alla testa ed ha rischiato l’emoraggia cerebrale, per questo è stata operata all’Ospedale Santobono, ora è intubata con prognosi riservata.

Due famiglie sconvolte, note anche in Costa d’ Amalfi, da questa tragedia. Anche il centauro è ferito. In serata il parroco di Campora don Giuseppe Milo ha invitato tutti alla preghiera . La bimba è in prognosi riservata .