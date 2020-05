Agerola, grave incidente a Ponte: coinvolta una bambina

Nel primissimo pomeriggio di oggi c’è stato un grave incidente ad Agerola, nella frazione Ponte. Nel sinistro avvenuto a via Case Milano, prima delle 13, è rimasta coinvolta una bambina. Secondo quanto riportato da La Voce di Agerola, non è chiara la dinamica dell’incidente con un giovane motociclista.

Anche un ragazzo del posto, poco lontano dalla propria abitazione è rimasto coinvolto mentre era alla guida di una moto di piccola cilindrata. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale, dopo aver riportato una caduta da diversi metri di altezza. Il mezzo in questione è stato sottoposto a sequestro.

Per la bambina è stato invece necessario il trasporto all’Ospedale Santobono di Napoli, dov’è stata intubata. La piccola Alessia, di circa 11 anni, versa in gravi condizioni, avendo dovuto subire un difficile intervento chirurgico alla testa per rimuovere un ematoma celebrale. Sono ore concitate per la comunità agerolese, che è stretta in preghiera per Alessia, preghiere che sono state invocate dal parroco don Giuseppe Milo.