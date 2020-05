Agerola-Furore, rubata la maiolica di Santa Barbara sul sentiero Pennino

Una brutta scoperta fatta da Gennaro Pesacane. E’ stata rubata la maiolica di Santa Barbara, sul sentiero Pennino, un bellissimo sentiero che collega la località Bomerano, ad Agerola, con Furore, passando per la splendida grotta di S.Barbara.

“Ieri pomeriggio ho fatto un amara scoperta qualcuno ha asportato la parte centrale della maiolica di Santa Barbara sul sentiero Pennino, danneggiando anche la maiolica adiacente che raffigura la Madonna della Neve -ha detto Pesacane sul suo profilo Facebokk, raccontando quanto visto e documentando il tutto con una foto – Chiedo a voi tutti amici di Agerola o di Furore uno sforzo di collaborazione per provare a ritrovarla, cerchiamo di capire con testimonianze quando è stata asportata, chi di voi è passato vedendola ancora al suo posto ed in quale periodo? Se qualcuno ha qualche notizia me lo comunichi anche privatamente”.