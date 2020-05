Agerola, bimba investita: dopo l’intervento, condizioni valutate ora per ora. Un paese in ansia

Un intero paese in ansia per la piccola bimba di Agerola investita nella giornata di ieri. La piccolina, ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli, è stata sottoposta da un intervento delicato alla testa, per rimuovere l’ematoma cerebrale, scaturito dal trauma cranico. Per ora rimane intubata, in rianimazione, in prognosi riservata: le sue condizioni verranno valutate ora per ora.

L’impatto, ricordiamo, è avvenuto con una moto a bordo della quale vi era un 20enne, il quale ha prestato soccorso alla piccola dopo l’impatto: quest’ultimo ha riportato ferite seppur più lievi della bimba investita. La dinamica, ovviamente, è ancora tutta da chiarire e per questo le Forze dell’Ordine stanno indagando al meglio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Agerola e Castellammare di Stabia.