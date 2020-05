Agerola, anche l’Hotel “Il San Pietro” di Positano collabora per i pacchi alimentari destinati ai bisognosi

Positano, Costiera amalfitana. La solidarietà non si ferma nemmeno durante la seconda fase di ripresa, ormai iniziata da quasi due settimane. Le famiglie bisognose non vengono abbandonate dal cuore immenso dei cittadini della Divina Costiera.

Questo che vedete in foto è il frutto della raccolta fondi organizzata dall’associazione Davida Ets in collaborazione con la Fraternita Misericordia Di Agerola, l’associazione 2Vs, l’hotel Il San Pietro di Positano con il patrocinio morale del Comune di Agerola. Un’altra concreta testimonianza di solidarietà a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

La consegna dei pacchi alimentari, a cura dei volontari della Misericordia, consolida la rete di solidarietà che in questa fase così delicata serve a non lasciare indietro nessuno. Un sostegno che tiene accesa la luce della speranza in vista della ripartenza e di una ritrovata ‘normalità’. Sarà un percorso in salita, ma insieme ce la faremo.