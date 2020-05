Addio a Valerio Taglione, promotore delle iniziative anticamorra. Il cordoglio di De Luca

Coordinatore del Comitato Don Diana e anima di tutte le iniziative anticamorra tenutesi a Casal di Principe e in tutto il Casertano negli ultimi anni, ideatore e organizzatore delle rete associativa che nel Casertano garantisce il riutilizzo produttivo dei beni confiscati.

È morto, in seguito a una lunga e grave malattia, Valerio Taglione, 51 anni, per cui esprimo cordoglio il presidente dell’Antimafia, Nicola Morra, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il presidente della Camera, Roberto Fico.

Il cordoglio anche dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Grande commozione per la scomparsa di Valerio Taglione, coordinatore del Comitato Don Diana. Perdiamo un protagonista delle battaglie per la legalità e la sicurezza, contro la camorra.

Il suo impegno rimarrà un esempio per chi, a partire dalle giovani generazioni, crede e si batte per il riscatto della nostra terra.