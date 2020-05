Addio a Bruno Bernardi, giornalista sportivo de “la Stampa” per oltre 30 anni.

Lutto nel giornalismo sportivo torinese. Si è spento all’età di 79 anni Bruno Bernardi, lo storico “Bibì” de La Stampa, inviato della Juve, per la quale ha scritto tantissimi libri e della Nazionale. “BiBì”divenne un volto noto della tv anche per le sue ospitate al “Processo del Lunedì” condotto da Aldo Biscardi. Da qualche giorno era ricoverato all’ospedale Mauriziano.

Torino e Juventus, che lui aveva seguito per anni con affetto, ne hanno ricordato la passione e la grande professionalità. Ciao “BiBì”.