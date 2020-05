acostaamalfitana. Nasce il blog di Priscilla Santos da Silva per gli amici brasiliani. Ad amare la Costiera Amalfitana sono i turisti di tutto il mondo, soprattutto grazie alla bellezza del territorio. Per questo motivo, per aiutare i brasiliani a conoscere meglio la Costa d’Amalfi, è nato il blog acostaamalfitana , una piattaforma di Priscilla Santos da Silva, brasiliana che vive in Costiera da quasi cinque anni, nella quale racconta varie curiosità, attrazioni, dove andare e cosa fare quando si alloggia nel luogo. Arrivata qui per svolgere uno stage turistico, infatti, ha poi lavorato con Salvatore Aceto al Lemon tour come accompagnatrice turistica e poi all’hotel Margherita con Andrea Ferraioli e anche a Ravello all’hotel Parsifal con Antonio Mansi.Dopo aver conseguito un master in Relazioni Internazionali all’ Università di Salerno, da due anni Priscilla lavora come celebrante di matrimoni, local producer (campagna di moda/scouting e riprese cinematografiche) e gestisce un b&b.