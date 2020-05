Accoltellato nella notte, muore diciassettenne di Pimonte. Il sindaco Palummo: “Dolore e sgomento”. “Una giovane vita spezzata. Di fronte ad una tragedia così grande c’è posto solo per il silenzio. E’ forte il dolore e lo sgomento dell’intera comunità di Pimonte, attonita per quanto accaduto. I giovani sono il futuro, la speranza, l’argilla da modellare per un domani migliore, vanno trattati con cura. Questo è il momento di raccogliersi e pregare”. Così il sindaco di Pimonte, Michele Palummo, alla notizia della morte del 17enne, ucciso a coltellate durante una rissa nella notte fra domenica e lunedì a Gragnano.