A pochi giorni dalla riapertura dei confini regionali una donna arrivata a Roma da Milano per motivi di lavoro è risultata positiva al Covid-19

Mancano oramai pochissimi giorni al 3 giugno, data in cui verranno riaperti i confini tra le regioni italiane e saranno consentito gli spostamenti in tutta Italia senza bisogno di certificarne i motivi, che al momento restano legati al lavoro, alla salute ed alla necessità.

Gli italiani si dividono tra favorevoli all’apertura e contrari, in modo particolare si guarda con preoccupazione alle regioni con un numero di contagi elevato e che potrebbero costituire un pericolo per le zone in cui la situazione è sotto controllo, come ad esempio la Campania che ad oggi registra un basso numero di contagi giornalieri.

E da Roma arriva una notizia che di certo non tranquillizza. Una donna residente a Milano è arrivata nella capitale per motivi di lavoro ed è risultata positiva al Covid-19. Ora si trova in isolamento domiciliare non essendosi reso necessario il ricovero considerate le condizioni di salute non preoccupanti.