Nuovo libro su S. Catello con un inedito

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Una nuova pubblicazione, che contiene un importante inedito del ‘600 su S. Catello, rimasto sconosciuto, nella sua stesura originale in italiano, fino ad ora agli studiosi del Santo. Segue la scheda del libro. Grazie dell’attenzione. Cordiali saluti. Giuseppe Centonze

Scheda del libro S. Catello negli Acta Sanctorum di Giuseppe Centonze.

GIUSEPPE CENTONZE

S. Catello negli Acta Sanctorum. Con l’inedita Vita del santo redatta in italiano per gli AA. SS. nella prima metà del Seicento dai Gesuiti di Castellammare.

Testi latini con traduzione a fronte.

In Appendice: FRANCESCO ROSSO, Breve elogio sopra la Vita del Glorioso S. Catello Vescovo, e Protettore dell’Illustre Città di Castell’à mare di Stabia (1846).

Collana: «Bibliotheca Stabiana», 4.

Pubblicazione su Amazon Kindle, 2020.

ISBN-13: 979-8642499474

ASIN: B087SG9N84

Prezzo: € 15,60

Catello, antico vescovo e patrono di Castellammare di Stabia, appare negli Acta Sanctorum tra i santi del 19 gennaio (giorno della sua festa) e poi anche il 14 febbraio, a proposito di S. Antonino abate, patrono di Sorrento, al quale egli fu profondamente legato.

La sua fu una storia bella e interessante, ma avventurosa e sofferta, che segnò notevolmente il carattere del territorio in cui egli operò.

Il libro propone anche, per la prima volta, dopo circa quattro secoli, l’inedita e non conosciuta Vita di San Catello in italiano, cosí come fu scritta nella prima metà del Seicento dai Gesuiti di Castellammare, perché potesse servire ai redattori degli Acta Sanctorum, i quali, però, la pubblicarono in traduzione latina, secondo i piani della loro monumentale opera. Il testo originale offre ora qualche luce in piú su come era interpretata la figura del santo.

In Appendice, inoltre, è riportata, per un utile e interessante confronto, un’introvabile, breve biografia di San Catello, scritta e pubblicata dal parroco stabiese Francesco Rosso nel 1646.