Per la gioia di Luisa e Giannandrea è arrivato il piccolo Gabriele. 3,8 kg di felicità e amore, venuto al mondo per vie naturali. Fiocco azzurro alla casa di via nastro azzurro, ma anche dai nonni a Marciano e via Legittimo, ai quali vanno gli auguri affettuosi della redazione positanonews.