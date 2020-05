Il 10 maggio festeggia la mamma con un\'Azalea della ricerca

Tornano in tutta Italia le Azalee dell’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro, che ogni anno in occasione della Festa della mamma organizza la vendita benefica dei fiori alleati della lotta ai tumori femminili. “Contro il cancro, io ci sono” è il motto della manifestazione in programma lungo la Penisola domenica 10 maggio (per conoscere la piazza più vicina cliccare su airc.it o chiamare il numero 840 001 001).