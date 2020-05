10 maggio 1987: il Napoli vinceva il suo primo scudetto!

10 maggio 1987: un giorno speciale per tutto il calcio italiano, ma soprattutto per i napoletani. Il Napoli vinceva il primo scudetto della sua storia, ma anche il primo di una squadra del sud Italia. Quella del Napoli una cavalcata iniziata il 14 settembre 1986 con il gol versione mundial di Maradona e la vittoria per 1-0 sul campo del Brescia. Il traguardo matematico tagliato poi il 10 maggio del 1987 allo stadio San Paolo con l’1-1 contro la Fiorentina. Poi alle 17:45 il via a quella che forse può definirsi senza timori di smentita la più bella festa scudetto della storia del calcio italiano.