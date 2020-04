Dal Wwf Terre del Tirreno riceviamo e pubblichiamo volentieri un comunicato sulle problematiche legate alla selvicoltura, non smetteremo mai di farlo consci del ruolo fondamentale che gli alberi svolgono per garantire a tutti noi aria pulita, il covid_19 che ci uccide negandocela, distruggendo i nostri polmoni, dovrebbe essere un duro monito a privarci indiscriminatamente della presenza delle piante ma pare, ahinoi, che la lezione non sia bastata. Il professor Salvatore Ceccarelli, genetista dell’Università di Perugia, dalle pagine dell’Etraterrestre del 9 aprile ci invita a un bagno di umiltà ricordandoci che siamo solo lo 0,01% della massa di tutti gli esseri viventi e che i cambiamenti all’interno dell’ecosistema hanno effetti sulla salute umana e questi effetti non sono prevedibili, palese è stata l’impreparazione del mondo scientifico quando è giunto da noi il coronavirus e ne stiamo pagando le conseguenze. Aggiungo, prima di invitarvi a leggere il comunicato che segue, quanto dice lo scrittore Maurizio Maggiani in un bellissimo articolo pubblicato su “Robinson” del 18 aprile, presto la nostra quarantena sarà finita e ricacceremo in una “quarantena eterna” l’universo dei viventi ma stiamo attenti, la Natura ha dimostrato di sapersi difendere da noi, e non diamo per scontato che su questo pianeta siamo la specie dominante, un parassita microscopico, il covid_19, ha dimostato che questo primato può essere scalfito.

(le foto sono di tratte dal comunicato)

Il decreto del Governo per l’emergenza Covid-19 riapre le attività selvicolturali

IL WWF scrive alla Regione: deroghe ai termini dei periodi di taglio Sarebbero un danno enorme al patrimonio boschivo e alla fauna nidificante!