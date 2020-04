Weekend dal 18 al 19 aprile 2020 in Penisola Sorrentina Amalfitana. Cose da fare senza uscire di CASA

Non usciamo da casa ma non rinunciamo a seguire i tanti eventi che ci vengono proposti per questo periodo particolare. Noi di Positanonews diamo qualche suggerimento per affrontare meglio queste giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile 2020 in casa riempiendo la nostra giornata con le tante opportunità che ci vengono offerte.

Tutto chiuso in Penisola sorrentina amalfitana, in questo momento particolare ma sono tanti gli eventi e le cose che ci vengono proposte via web per passare le nostre giornate. Vediamo che succede nel prossimo weekend di sabato 18 e domenica 19 aprile 2020 cui potremo partecipare da casa senza abbandonare le nostre passioni.

I musei sono la nostra carta di identità, il deposito della memoria . Sono la nostra punta di diamante. Quando tutto questo sarà finito dovremo imparare a rifrequentarli . Una sorta di riappropriazione simbolica delle nostre radici più profonde.

Frequentare un museo o sfogliare un catalogo anche da Casa mette in moto i nostri sensi e un carburante di intelligenza e immaginazione, sollecita a rinforzare i nesso tra i luoghi e le persone e a crearne di nuovi.

FONDAZIONE SORRENTO MOSTRA DIGITALE – CV 19 VACCINIAMOCI D’ARTE

La mostra, che propone la Fondazione Sorrento, in collaborazione con l’Associazione Peninsulart, è una visita virtuale e multimediale, sull’artigianato in Penisola, con la tecnica della Realtà Aumentata.

La mostra si svolge in una Villa Fiorentino digitale, attraverso la costruzione del modello 3d, si è creato un percorso espositivo, in cui sono collocate virtualmente le opere, che potranno essere osservate e ingrandite cliccandoci sopra.

La mostra sarà on line da lunedì prossimo 13 aprile, sui canali digitali della Fondazione.

Le immagini del post mostrano, oltre alla locandina, il modello 3d in lavorazione e uno spaccato assonometrico con l’indicazione delle sale, che saranno oggetto di esposizione.

Il Museo Correale sta preparando qualcosa su proposta di Lucio Esposito per non perdere i contatti con il pubblico e per far conoscere la grande stagione dei Restauri.

Tour Virtuale Esclusivo sui nuovi scavi di Pompei raccontato dal Direttore Osanna

Il direttore del Parco Archeologico di Pompei Massimo Osanna racconta i nuovi scavi di Pompei attraverso un video con uno straordinario Tour virtuale I nuovi scavi di Pompei

Un libro di Ciro Ferrigno, fatto di racconti vari, relativo al territorio e disponibile presso la edicola L’indice di luigi de rosa.

Franco Gargiulo da Sant’Agnello ha preannunciato l’uscita imminente di un suo romanzo.

Alfonso Bottone sta raccogliendo poesie. Da Nuoro, Vicenza, Roma, Milano, Frosinone, dalla Campania sono arrivate poesie per il Concorso nazionale “Giardino Segreto dell’Anima”, nell’ambito della XIV edizione di ..incostieraamalfitana Festa del Libro in Mediterraneo…continuate ad inviare, c’è tempo fino al 30 Aprile (il bando scaricabile da www.incostieraamalfitana.it)!!!

Il liceo artistico musicale Grandi con il prof Guastafierro mette in onda concerti dei ragazzi in diretta streaming.

Non fermiamo la cultura: le mostre e gli eventi online

Teatro VERDI SU LIRA TV

Una stagione lirica in televisione, in attesa che si possa presto rialzare il sipario del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Il Comune di Salerno e la Direzione Artistica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi hanno richiesto ed ottenuto da LIRA TV la disponibilità a programmare, senza onere alcuno a carico del Comune e del Verdi, la messa in onda di alcune opere liriche che l’emittente negli anni passati aveva ripreso ed ha disponibili nei propri archivi.

L’intento del Sindaco di SalernoVincenzo Napoli con l’Assessore alla Cultura Tonia Willburger, unitamente al direttore artistico Daniel Oren ed al Segretario Artistico Antonio Marzullo, è quello di poter offrire ai concittadini ed a tutti gli amanti dell’opera un’occasione di svago culturale ed artistico che possa contribuire ad affrontare meglio i disagi e le limitazioni necessarie per contenere e sconfiggere il Coronavirus.

Sarà così possibile rivedere e riascoltare alcune delle produzioni più belle andate in scena nel Massimo Cittadino.

Programmazione:

Sabato alle ore 22.30 e replica domenica alle ore 18.00.

Sabato 18 e Domenica 19 aprile

Il barbiere di Siviglia

Visita virtuale della Biblioteca Nazionale e gli Appartamenti reali di Palazzo Reale di Napoli

Un filmato ci porta nelle sale museali della Biblioteca Nazionale di Napoli del secondo piano adibite dai Borbone ad Appartamenti dei Reali Visita virtuale della Biblioteca Nazionale

Visite virtuali in 3D nelle antiche domus di Ercolano

Una straordinaria proposta dal Parco Archeologico di Ercolano con ricostruzioni i 3D di alcune antiche Domus cancellate dall’eruzione del 79 dC. Visite virtuali in 3D a Ercolano

Visita virtuale al Museo del Novecento di Castel Sant’Elmo a Napoli

Disponibile sul canale YouTube del MIBACT un filmato che ci permette una bella visita virtuale per scoprire il Museo del Novecento di Castel Sant’Elmo. Il Museo del Novecento di Napoli

Luca Giordano in mostra sul sito web del Museo di Capodimonte

Una grande mostra su Luca Giordano, il più importante pittore barocco in Europa dopo Rubens, aprirà al più presto a Capodimonte e sul sito c’è l’anteprima Luca Giordano a Capodimonte

Visite virtuali per scoprire la bellezza del Museo Ferroviario di Pietrarsa

Sulla pagina Facebook gli straordinari filmati che ci permetteranno di scoprire le bellezze e la grande storia di uno dei più grandi musei europei del suo genere. Visite virtuali a Pietrarsa

Il Cristo Velato della Cappella Sansevero di Napoli sulla RAI

Su un programma prodotto da Rai Vaticano e mandato in onda il Venerdì Santo ci sono tante straordinarie immagini del Cristo Velato. Il Cristo Velato della Cappella Sansevero sulla RAI

Visita virtuale al Parco Sommerso di Baia: #iorestoacasa

La straordinaria città romana sommersa a Baia visibile in eccezionali filmati sui bellissimi mosaici sommersi. Il Parco Sommerso di Baia nei Campi Flegrei

In viaggio, da casa, attraverso le bellezze della Campania | #iorestoacasa

La Scabec ha organizzato un programma straordinario sulle sue piattaforme social con tanti appuntamenti tra lo splendido patrimonio culturale della nostra Regione. In viaggio, da casa

Un video in 3D ricostruisce e ci fa scoprire la Villa Romana di Minori

Dal Mibact un bellissimo video che permette di scoprire le bellezze della villa marittima romana di Minori attraverso una straordinaria ricostruzione storica virtuale La Villa Romana di Minori

Il restauro della Madonna del Divino Amore di Raffaello

Un dipinto eccezionale di Raffaello Sanzio restaurato magistralmente nei laboratori del grande museo napoletano di Capodimonte e poi esposto. Madonna del Divino Amore di Raffaello

Il Museo Diocesano di Donnaregina a Napoli mette sul web i suoi capolavori

Uno straordinario Museo ricco di tantissimi capolavori e ospitato in un complesso Monumentale con due eccezionali chiese del 1300 e del 1600. Il Diocesano uno tra i luoghi più belli di Napoli

Il Sabato con Viviani per raccontare e ricordare l’arte di Raffaele Viviani

Un appuntamento fisso ogni sabato sulla pagina Facebook della Scabec per raccontare Raffaele Viviani il grande drammaturgo, attore e poeta napoletano Il Sabato con Viviani

Sul web gli incontri del Lezioni di Storia Festival di Napoli

Disponibili sul web gli incontri proposti a Napoli per il “Lezioni di Storia Festival” il prestigioso festival nei suoi tanti appuntamenti che ci sono stati Lezioni di Storia Festival

Il Sabato della Fotografia riprende Online

Riprende Online il Sabato della Fotografia, il ciclo di incontri sul linguaggio fotografico e sulla cultura visiva. Filmati e streaming da casa perché la cultura non si ferma Il Sabato della Fotografia

#IoRestoACasaMo il bel video di Maurizio Casagrande conquista il web

«Sorridere è un atto di resistenza» dice l’attore napoletano Maurizio Casagrande sul suo nuovo video realizzato a casa da lui e da tanti altri bravi artisti. #IoRestoACasaMo

Pillole di Passioni Culturali dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli sul web

L’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli mette a disposizione di tutti gratuitamente sui suoi canali social un ricco palinsesto di eventi culturali online. “La quarantena con la cultura”

Insieme a voi: riapre sui social il Centro Commerciale Campania

Chiuso come tutti i centri commerciali e tutti i negozi non alimentari il Centro Commerciale Campania riapre sui Social e propone un ricco programma di eventi Insieme a voi:

La cultura in Campania non si ferma con Scabec

Tante iniziative in Campania per non fermare la cultura in questo periodo, proposte da Scabec sui social, You Tube e ovunque per chi rimane a casa Le proposte di Scabec

La nostra Banda suona sul web: 300 ragazzi in rete

Un grande progetto con esercitazioni a casa, collegamenti con i maestri e un video singolo che sarà poi unito agli altri per un grande concerto sul web Un grande progetto sul web