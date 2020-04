Webinar Cultura – Cultura e Turismo ai tempi del Covid 19 in Costa d’ Amalfi , ci sarà anche Ferrigni e Secondo Amalfitano di Ravello

Martedì 21 aprile alle ore 11.30 saremo in diretta Facebook per il quarto appuntamento in webinar promosso sotto il cappello del progetto Authentic Amalfi Coast che Positanonews sta seguendo ed apprezzando. Ci sono vari tentativi di mettersi in contatto col territorio, noi di Positanonews , ogni sera, facciamo un telegiornale sulla Pagina Facebook di Positanonews dove tutti gli “attori” del territorio ( imprenditori, politici, cittadini ) possono intervenire. Interessanti i confronti fatti in Costiera amalfitana dal Distretto Turistico Costa d’ Amalfi con personalità che ricoprono ruoli importanti nello scenario contemporaneo.

Ci saranno Letizia Casuccio, Direttore Generale di CoopCulture, una grande organizzazione attiva nel settore della valorizzazione dei beni e delle attività culturali in Italia [tra gli attrattori in gestione, il Colosseo] e Adham Darawsha, Assessore alle CulturE della Città di Palermo [Capitale Italiana della Cultura 2018].

Interverranno Andrea Ferraioli, Presidente Distretto Turistico Costa d’Amalfi e Francesca Merz, Presidente di Fund4art, Ferruccio Ferrigni, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, Secondo Amalfitano, Direttore Villa Rufolo di Ravello. Modererà Robert Piattelli, Co-founder BTO Educational.

Il turismo è una filiera che connette molte economie, gli operatori che ruotano intorno alle imprese culturali e le industrie creative sono soggetti fondamentali, valorizzano con le loro attività la capacità di una città e di una destinazione turistica di attrarre i viaggiatori. Si potrà anche interagire