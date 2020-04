Vivere con 500 pipistrelli? Si può.

Nelle campagne della Venezia Giulia c’è una casa con una soffitta di 80 metri quadri dove un tempo venivano messi ad “asciugare” i cereali, l’edificio appartiene da quarant’anni alla signora Elisa Persoglia. Alcuni anni fa nella soffitta ormai abbandonata hanno preso a vivere alcuni pipistrelli, lo zoologo Luca Lupini del Museo di Storia Naturale di Udine ha confermato che nel 2013 nella soffitta c’erano 350 rinolofi maggiori e almeno 150 vespertilii smarginati, entrambe specie di piccole dimensioni tutelate dalle leggi italiane e convenzioni internazionali. I chirotteri giungono nella soffitta ogni anno ad aprile e vi nidificano indisturbati. Sono animali utili i pipistrelli, insettivori che hanno un ruolo fondamentale in agricoltura, liberando le colture da insetti e parassiti in modo naturale. Sono importanti anche per la produzione del guano che si deposita nelle grotte dove trovano riparo le colonie e che viene usato come fertilizzante. Il pipistrello non è un animale che merita la demonizzazione che ha subito prima con la diffusione delle superstizioni legate alla figura del vampiro poi con le leggende metropolitane ancora tutte da verificare dei cinesi mangiatori di questi animali che avrebbero poi diffuso coronavirus.

a cura di Luigi De Rosa

(foto tratta dal web)