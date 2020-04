Vito Casola, Posidonia “Positano non abbia paura, ripartiremo come 70 anni fa. Ora che non c’è nessuno si finisca Piazza dei Mulini e i lavori essenziali”

Positano, Costiera amalfitana. Uno slancio di energia da uno degli imprenditori simbolo della Moda di Positano, che ha scelto una sua strada con la famiglia, con la Boutique “Brunella”, rinomata nel mondo, ma non solo, è anche presidente dell’associazione ambientalista e culturale Posidonia, fra le più antiche della Costa d’ Amalfi, con un bagaglio di iniziative e di battaglie “La situazione sarà difficilissima, ma Positano non abbia paura ce la faremo. Come abbiamo fatto 70 anni fa. Solo che allora uscimmo dalla guerra, ora dalla ricchezza, eravamo abituati ai sacrifici. Un pò alla volta con umiltà e lavoro riusciremo a risollevarci, Positano è amata in tutto il mondo. Quest’anno lavoreremo con gli italiani, poco alla volta, dimentichiamoci i flussi degli anni scorsi e rimbocchiamoci le maniche” Cosa pensi che bisogna fare? “Cominciare a fare i lavori possibili, stanno lavorando operai dell’Ausino, l’Anas, tanti comunque stanno intervenendo, fra pochi giorni finirà il lockdown e ci sarà più gente in strada, facciamo alcuni lavori prima che arrivi gente e traffico che pure se non sarà come negli anni scorsi non mancherà. Parlo di Piazza dei Mulini e altri lavori di sistemamento, chiedendo eventuali deroghe o insistendo come amministrazione affinchè si possano fare, senza aspettare che si riapra tutto. Non stiamo con le mani in mano, organizziamoci per il dopo, anche se nulla sarà più come prima” Come ci ha cambiato il coronavirus? “Il coronavirus ci ha messo in ginocchio, ma ci fatto capire come la vita può cambiare da un momento all’altro, ci ha messo di fronte alla nostra fragilità e di fronte all’importanza della natura che senza di noi ha respirato..”