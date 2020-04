Virale la foto della Circumvesuviana partita stamani da Sorrento, non rispettate le distanze di sicurezza tra i passeggeri

Vogliamo condividere una foto pubblicata da Marco Attanasio sul suo profilo Facebook nella quale si vedrebbe la situazione in una carrozza della Circumvesuviana partita da Sorrento e diretta a Napoli. Indubbiamente l’immagine fa riflettere. Ecco cosa scrive Marco: “La Circum delle 6.05 da Sorrento stamattina… e vi assicuro che la foto non rende. Inizio a pensare che questo sia un territorio autonomo dove non esistono né leggi né regole… gli assembramenti qui si sono fermati per magia a Gennaio 2020. Non so davvero più a chi denunciarlo… e non oso immaginare che viatico di batteri è questa carrozza. Perché qui nessuno controlla… perché siamo abbandonati a noi stessi?”.