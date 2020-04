Vigorito: “In A senza limiti, Inzaghi ha i miei stessi valori”.

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, si gode la sua quarantena in tranquillità e nella serenità dovuta al fatto di avere la certezza che la sua squadra l’anno prossimo sarà in serie A. Tale certezza è data dai 20 punti che il Benevento ha sul Crotone, secondo in classifica e dalla possibile ripresa imminente del campionato. Con Inzaghi, di cui ha molta stima, vuole fare ancora tanta strada perché l’allenatore ha dato una buona impronta ai ragazzi e la società rispetto alla prima volta in serie A, è cresciuta di mentalità.