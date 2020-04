Vietri sul Mare. La lotta al Coronavirus, tante eccellenze vietresi sono in campo per aiutare sul piano sanitario e di supporto ai cittadini

Vietri sul Mare. Sono tanti i professionisti della città della costiera amalfitana che sono impegnati in prima linea sul fronte della guerra al Covid-19, sia sul piano sanitario che in quello di supporto ai cittadini.

Restando a Vietri importante il contributo della dottoressa Veronica Benincasa, psicologa che svolge consulenze personalizzare in modo gratuito aiutando diverse persone messe emotivamente a dura prova dalla pandemia.

Sempre nel settore medico è di Vietri sul Mare il dottor Rodolfo Punzi, attivo presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli del quale dirige il dipartimento di Malattie Infettive e Urgenze Infettivologiche.

Uscendo dalla Campania troviamo tre donne. La dottoressa Denise Caputo, che esercita come medico ematologo presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza. Abbiamo poi la dottoressa Agnese Siani, che sta eseguendo la specializzazione in Radiodiagnostica a Novara presso l’ospedale maggiore. E poi la dottoressa Linda Benincasa, biologa sanitaria, che fa parte del team della VisMederi di Siena al lavoro per la ricerca di un vaccino contro il Coronavirus.