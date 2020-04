Vie del Mare in Costiera amalfitana. Si spera la ripresa a maggio: ecco come

Nonostante la situazione c’è chi come Filippo Lamberti , proprietario di ‘Boat Service’ di Maiori, sta lavorando per farsi trovare pronto nel momento in cui la stagione turistica entrerà nel vivo: «Abbiamo creato una linea ‘Corona free on the board’ per consentire ai turisti che arriveranno di godere della Costiera Amalfitana in tutta sicurezza. Gli utenti saranno in barca supportati da un personale qualificato e attrezzato di tutte le protezioni necessarie, che mostreranno gli scorci più caratteristici della Costiera, rispettando le norme vigenti. Le barche utilizzate saranno sanificate con prodotti e strumenti appositi. Consentiremo la possibilità di salire in barca solo ad un numero proporzionato di persone, in base alla grandezza della stessa. Eviteremo di creare piccoli gruppi ma ci focalizzeremo sulle famiglie e le coppie che decidono di fare questa esperienza, per una questione di maggiore sicurezza » conclude Lamberti.