Bellissimo il video dei giovani volontari della Croce Rossa Italiana Costa d’Amalfi. Sullo note di “Imagine” di John Lennon sfilano i loro volti sorridenti ed in bella vista il cartello con la scritta “Andrá tutto bene”, la frase divenuta un po’ il simbolo di questo periodo. Un grazie di cuore a tutti loro per l’impegno, l’abnegazione e la disponibilità che stanno dimostrando in un momento così difficile, aiutando le persone che hanno bisogno e facendolo sempre con un sorriso, anche se nascosto sotto una fredda mascherina. E non dimentichiamo le parole di “Imagine” che compaiono nel video: “Immaginate tutta la gente condividere il mondo. Si potrebbe dire che io sia un sognatore ma non sono l’unico. Spero che un giorno vi unirete a noi ed il mondo sarà un’unica entità”.