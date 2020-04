A Te… Il video augurio di Pasqua di Conte con la Costa d’ Amalfi vista da Castiglione di Ravello , con la vista che spazia su Minori, Maiori, fino a Capo d’Orso verso Cetara e Vietri sul mare col golfo di Salerno .

Dunque Conte augura buon Pasqua all’Italia in un video che riprende ancora una volta la Divina.

“Grazie a ognuno di voi. Insieme ce la faremo”.

Sono queste le parole scritte, poco fa, dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in un post sui social. Il contenuto che sta facendo il giro del web è un video di auguri all’Italia e agli italiani. La Pasqua è ormai alle porte e, purtroppo, gli italiani non potranno trascorrerla come avrebbero voluto.

Niente pranzi in famiglia, niente riunioni con gli amici, tutto è fermo in attesa di momenti migliori. Lo Stato, però, cerca di infondere nei cittadini un pò di forza con un commovente video.

LEGGI ANCHE: Coronavirus in Italia, Arcuri: ‘Solo stando a casa vedremo il giorno della resurrezione’

Coronavirus in Italia, Arcuri: ‘Solo stando a casa vedremo il giorno della resurrezione’

“A te che sei sui mezzi di emergenza, in prima linea negli ospedali, che sei medico, infermiere, ricercatore, farmacista. A te che ti occupi del cibo, che lo coltivi, che lo trasporti, che ci trasporti. A te che ci difendi, che ti prenda cura degli altri senza chiedere nulla in cambio. A te che sei anziano. bambino, grande. A te che resti a casa, che sei malato, guarito, che stai ancora soffrendo. A te Italia, buona Pasqua”.

Non è la prima volta che la Costiera Amalfitana va sui video del Presidente del Consiglio e i canali nazionali, come Positano che cantava dai balconi di Luigi Ercolino pubblicato da Positanonews che fece il giro del mondo

Il video è stato diffuso dal Ministero della Salute e poi condiviso dal Premier ed anche dal Ministro Roberto Speranza:

“Sono i giorni più difficili che avremmo potuto immaginare. Ma dobbiamo guardare con fiducia al domani. Buona Pasqua a tutti”Fonte: Facebook/ Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev