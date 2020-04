Vico Equense. Virale la poesia di Alessandra Dagostini alla paterna Bergamo

Vico Equense. Martoriata dal Coronavirus Covid-19 Bergamo soffre e noi le siamo vicini . La poetessa Vicana Alessandra Dagostini, nata da padre bergamasco, originario di Gazzaniga, omaggia, con una commovente poesia, la sua Bergamo, affinché la città continui a stringere i denti e possa ritornare presto a rinascere. La poesia intitolata “Sóta la sènder brasca” (“Sotto la cenere brace”), riprende nel titolo un noto proverbio sulla tradizionale tenacia della razza bergamasca. La poesia è stata molto apprezzata nella città ferita ed è stata pubblicata sul giornale “L’Eco di Bergamo”.

Sóta la sènder brasca

Si ridestano le macabre danze

dai loro affreschi di morte

e il pianto degli innocenti ingrossa le acque del Serio.

Non piegarti Bergamo

alla falce nera che ti miete strappando ammassi di bare

alle paterne mura.

Rialzati, fiera città,

e combatti il dolore

che ti riduce in cenere.

Tornerà a infiammarsi

di nero e d’azzurro

il tuo cielo.

Sóta la sènder brasca.

E ancora ti schiuderai

come la più bella e antica gemma di primavera sul ramo.

Alessandra Dagostini, 25/03/2020