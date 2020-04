Vico Equense. Terzo caso di coronavirus, il paziente è asintomatico. L’annuncio del sindaco Buonocore

Penisola sorrentina. Salgono a tre i contagiati nella città di Vico Equense, a darne notizia è il sindaco Andrea Buonocore:

Mi duole comunicare che anche un altro nostro concittadino è risultato positivo al Coronavirus.

La persona sta bene, è asintomatico ed è in quarantena domiciliare. Preciso, onde evitare facili allarmismi, che il paziente odierno non è riconducibile, né per contatto e né per borgata, al caso di ieri.

Rinnovo il rigoroso rispetto delle norme, convinti che ci apprestiamo a vivere giorni intensi e particolari e che la regola base è #iorestoacasa.