Vico Equense. Stabiese positiva al covid19 dopo il quarto tampone: blitz dei NAS al nosocomio vicano

Come anticipato due giorni fa da Positanonews, i carabinieri del NAS hanno effettuato un’ispezione all’ospedale “De Luca e Rossano” di Vico Equense (CLICCA QUI per leggere l’articolo) che, ribadiamo, non può e non deve assolutamente poter avere a che fare con contagiati da Coronavirus, ma neanche dai casi sospetti. Qui tali contagiati , se si aggravano improvvisamente, non possono essere neanche intubati.

I militari hanno verificato il rispetto dei percorsi tra pazienti infetti e non, visto che il presidio sanitario della costiera in alcuni casi svolge il ruolo di supporto alla rete ospedaliera regionale per la prima accoglienza di sospetti Covid. Il sopralluogo è avvenuto l’altra mattina quando al De Luca e Rossano c’erano due donne in isolamento. La prima di Castellammare di Stabia era arrivata a fine marzo con un’ambulanza del 118 e presentava i sintomi tipici del Coronavirus, febbre e difficoltà respiratorie, tanto che i medici avevano subito deciso di a trattare l’anziana come possibile infetta. Sono quattro i tamponi eseguiti sulla 71enne nel corso della sua degenza a Vico Equense, e tre di essi hanno dato esito negativo.

L’insistenza della direzione sanitaria ed il quadro clinico che faceva ipotizzare il possibile contagio da Covid-19 hanno portato i medici ad eseguire un’ulteriore verifica risultata alla fine positiva. L’anziana stabiese è stata poi trasferita presso il Covid Center di Maddaloni.

“Le indagini epidemiologiche in corso – dice il sindaco Cimmino di Castellammare – dovranno consentire di appurare se l’esito dei primi tre tamponi sia stato un falso negativo o se la donna è stata contagiata nella struttura ospedaliera dove era ricoverata. Intanto ci troviamo di fronte all’ennesima vicenda anomala che ci lascia tanti dubbi e sospetti”.