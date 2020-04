Vico Equense. Sospiro di sollievo per il marittimo di Arola: dimesso ieri, torna a casa

Aggiornamento Covid-19 – Arola

Il paziente contagiato della frazione di Arola è stato dimesso ieri dal presidio ospedaliero S.M. di Loreto nuovo ed è tornato a casa tra gli affetti famigliari.

Il paziente era risultato positivo al tampone naso-faringeo per SARS-CoV2 in data 30 marzo 2020.

Come da linee di indirizzo ISS ed in riferimento alle più aggiornate linee guida, il paziente ha eseguito per dimissione due temponi NF a distanza (9 ed 11 aprile) risultati entrambi negativi.

Ha eseguito pre-dimissioni esami laboristici di controllo risultati sostanzialmente nella norma.

Al nostro concittadino vanno i migliori auguri di un pronto recupero della forma fisica da parte mia e di tutta la città di Vico Equense.