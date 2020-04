Vico Equense / Sorrento . Non si faccia la caccia all’untore e si rispetti il dolore delle famiglie il messaggio di Attardi che facciamo nostro . Sopratutto oggi , domenica delle Palme, diamo un segnale di umanità e solidarietà. Sentiamo in penisola sorrentina familiari che hanno vissuto il dramma del Coronavirus Covid-19 , a volte imprevisto e imprevedibile. “Siamo isolati totalmente e alla sofferenza si aggiunge la gogna pubblica. Siamo stati condannati dai Social” ci scrivono. Dopo la bufera sui social network e facebook in particolare Come abbiamo riportato noi di Positanonews e ha confermato il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore non c’è stata nessuna festa, pare che l’uomo sia uscito solo un paio di volte solamente e a breve verranno ricostruiti tutti i contatti . “Bisogna essere vicini a queste persone che soffrono e non vanno reiette, anzi possono essere coinvolte in aiuti ad altri positivi”. Sopratutto non va criminalizzato nessuno pensiamo a essere più umani sopratutto oggi giornata delle Palme

Un abbraccio da tutti noi a tutti gli affetti di Coronavirus Covid-19 e alle loro famiglie. Siamogli vicini nella solidarietà in questo momento sopratutto