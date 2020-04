Vico Equense. Il sindaco Buonocore “Chiuse tutte le attività per il 25 aprile, riapriranno domenica” Al fine di adottare misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del Covid – 19 e non vanificare tutti gli sforzi finora compiuti ho disposto per sabato 25 aprile la CHIUSURA di tutte le attività commerciali sia alimentari che non alimentari.

Ho disposto inoltre la sospensione delle attività dei laboratori artigianali autorizzati alla vendita al minuto, ovvero panifici e caseifici.

Domenica 26 aprile, invece apertura regolare sino alle 14.

