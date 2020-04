Vico Equense. Il sindaco Buonocore chiude tutti i negozi a Pasqua e Pasquetta, alimentari compresi

Misure ancora più restrittive in Penisola sorrentina, dopo l’aumento della sicurezza e dei pattugliamenti (CLICCA QUI per leggere l’articolo).

A Vico Equense, il sindaco Andrea Buonocore stringe il pugno e chiude tutti i negozi a Pasqua e Pasquetta. Ecco il post del primo cittadino vicano:

Al fine di adottare ulteriori misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del Covid – 19 e non vanificare tutti gli sforzi finora messi in campo, ho disposto per i giorni 12 e 13 aprile, ovvero nei giorni di Pasqua e Pasquetta, la CHIUSURA di tutte le attività commerciali sia alimentari che non alimentari.

Ho disposto inoltre la sospensione delle attività dei laboratori artigianali autorizzati alla vendita al minuto, ovvero panifici e caseifici.

#iorestoacasa resta la nostra regola base… anche a Pasqua!!!