Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore fa un passo indietro e modifica il comunicato di ieri: le cartolibrerie resteranno chiuse

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore nella giornata di ieri aveva pubblicato sul suo profilo Facebook un comunicato che ha fatto molto discutere scatenando il dissenso di tanti cittadini. Il primo cittadino rendeva noto che: “Interpretando il comune sentire dei Consiglieri di maggioranza e di molti commercianti, da lunedì la Città inizierà un prudente percorso per tornare, con le dovute accortezze, a vivere la sua quotidianità. Pertanto, per venire incontro alle esigenze dei commercianti e dei cittadini, con apposita ordinanza ho disposto che da lunedì 20 aprile gli esercizi commerciali, che ad oggi dovevano chiudere alle 14.00, saranno aperti anche nel pomeriggio fatta eccezione per i tabacchi che continueranno ad osservare l’orario attuale. Inoltre, potranno aprire anche i fioristi e le cartolibrerie fino alle ore 14.00. Per tutti la chiusura è fissata alle ore 20.00 I commercianti, in osservanza delle regole, dei decreti e del rispetto reciproco tra di loro, possono vendere esclusivamente quanto autorizzato. Ricordo che è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine ed e consigliabile l’uso dei guanti. Un passo alla volta torneremo alla normalità, ma è ancora il momento di restare a casa per il bene comune”.

Ebbene, oggi rileggendo il post sul profilo del sindaco Buonocore si nota che è stato modificato eliminando il punto in cui si parlava delle cartolibrerie. Era proprio questo l’aspetto che aveva fatto discutere poiché andava chiaramente contro le normative dettate dal Presidente della Regione Campania che, al contrario di quanto stabilito nell’ultimo decreto governativo nazionale che autorizzava l’apertura di cartolerie e librerie, aveva vietato l’apertura di tali attività su tutto il territorio regionale. Ed ora anche Vico Equense fa un passo indietro attenendosi alle norme regionali.

Questo il comunicato di ieri: