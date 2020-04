Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore: “Da lunedì la città inizierà un prudente percorso per tornare alla quotidianità”

Riportiamo il comunicato del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore.

Interpretando il comune sentire dei Consiglieri di maggioranza e di molti commercianti, da lunedì la Città inizierà un prudente percorso per tornare, con le dovute accortezze, a vivere la sua quotidianità. Pertanto, per venire incontro alle esigenze dei commercianti e dei cittadini, con apposita ordinanza ho disposto che da lunedì 20 aprile gli esercizi commerciali, che ad oggi dovevano chiudere alle 14.00, saranno aperti anche nel pomeriggio fatta eccezione per i tabacchi che continueranno ad osservare l’orario attuale. Inoltre, potranno aprire anche i fioristi e le cartolibrerie fino alle ore 14.00

Per tutti la chiusura è fissata alle ore 20.00 I commercianti, in osservanza delle regole, dei decreti e del rispetto reciproco tra di loro, possono vendere esclusivamente quanto autorizzato.

Ricordo che è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine ed e consigliabile l’uso dei guanti.

Un passo alla volta torneremo alla normalità, ma è ancora il momento di restare a casa per il bene comune.