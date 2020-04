Vico Equense. Selfie in Via Asturi, sono foto per ladri?

Vico Equense, Penisola sorrentina. Girano commenti su Facebook riguardo dei fatti accaduti in Via Asturi, la strada che si incrocia con Via le Pietre:

Buonasera, oggi pomeriggio mentre ero affacciata al balcone di casa mia in Via Asturi ho notato 2 persone che si facevano selfie vicino ad ogni portone. Altre vicine che erano affacciate al loro balcone stavano cercando di dare un senso alla scena. Forse ci saremo anche “impressionate” come si suol dire, ho deciso di chiamare i vigili. Dopo aver raccontato l’avvenuto sono saliti per controllare, ma purtroppo non li hanno visti, dopo averci parlato e fatta descrizione sono partiti spediti. Con questo voglio mettere in guardia le persone. Certo non è normale di questi tempi persone non del luogo, vestite in tuta e ciabatte, che se ne vanno girando, facendo selfie vicino a cancelli privati; il tutto anche senza mascherina…

foto: Via Asturi, Google Maps