Vico Equense. Questa sera la tradizionale Via Crucis per le strade deserte. L’invito a seguirla dalle proprie case

Oggi, Venerdì Santo 2020, alle 21.00 a Vico Equense ci sarà la Via Crucis. La tradizione secolare non verrà interrotta neanche da questo evento storico. Sarà una Via Crucis unica e particolare e percorrerà le strade deserte di Vico. È fondamentale il contributo della popolazione, i cittadini sono invitati a restare a casa e partecipare in silenzio e preghiera con lumini alle finestre e sui balconi. Per chi non abita sul tragitto ci sarà la diretta streaming a cui si potranno aggiungere le dirette al passaggio di questa processione che sarà composta solo da tre sacerdoti. Sarà un momento di profonda e potente riflessione e preghiera.

La Via Crucis percorrerà il seguente tragitto: San Ciro, Parco Aranceto, Ospedale, Via S. Sofia, Via Nicotera, Via Luigi de Feo, Monumento, Corso Filangieri, Piazza, Corso Filangieri fino al bivio con Via Vescovado, Via San Ciro e rientro.

Ribadiamo che è fondamentale non scendere in strada, restiamo a casa, non roviniamo questo momento e non diamo disagi alle forze dell’ordine che già stanno facendo tanto in questi giorni.

Anche il sindaco Andrea Buonocore parteciperà alla Via Crucis. Ecco il suo post: “In questa Pasqua 2020 sembrano mancare i riferimenti di questi giorni, i riti e le tradizioni tipiche di questo periodo ma non per questo sarà una Pasqua meno importante. Gli accadimenti di questo periodo ci devono aiutare a riflettere e meditare, a farci scoprire l’essenziale e a riscoprire il senso della vita e dei suoi veri valori.

Ebbene questa sera in una Vico deserta passa la Croce di Cristo a ricordarci che l’ultima parola sulla nostra vita e sulle nostre azioni è l’Amore, vissuto, donato e testimoniato. Sarà possibile seguire la Via Crucis in filodiffusione e diretta live sul sito web del Comune di Vico Equense. Si raccomanda di non uscire di casa. L’invito è di accendere un cero o una candela e di seguire, affacciati alla finestra. La luce ci ricorda che siamo vivi ed abbiamo il dovere di ravvivare la speranza senza perdere la fede.

Ci sarò anch’io a rappresentare l’intera comunità vicana unitamente ai sacerdoti don Ciro, don Gianluigi e don Nino”.