Vico Equense. Da questa mattina e fino a sabato sarà possibile presentare le domande per i buoni spesa. Ecco come

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore comunica che: “Da stamattina, fino a sabato, è possibile presentare le domande per ottenere i buoni spesa. È stato predisposto un modulo semplice nel quale è necessario specificare solo la situazione di bisogno nella quale si trova il richiedente, senza l’obbligo di inserire informazioni sul reddito o di presentazione del modello ISEE. A tal fine faccio appello a tutti i cittadini affinché ne faccia richiesta solo chi ne ha veramente bisogno in modo da non lasciare nessuno indietro.

Per velocizzare l’elaborazione del contributo si invita a privilegiare l’invio dalla pagina web https://www.comunevicoequense.it/domanda-covid-19

In alternativa è possibile inviare il modulo debitamente compilato, unitamente al documento di riconoscimento, mediante posta elettronica all’indirizzo: protocollo@pec.comunevicoequense.it

Non sono ammesse altre modalità di consegna.