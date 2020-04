Il Vico Equense e quella voglia di tornare in campo!

Il Vico Equense ha una gran voglia di scendere nuovamente in campo per continuare quel percorso positivo che stava facendo e che il Covid 19 ha interrotto. Sei mesi intensissimi, iniziati con difficoltà dovuti al doversi abituare ai ritmi della nuova categoria, l’Eccellenza. Poi, però, con il cambio allenatore ed i rinforzi del mercato invernale la stagione aveva iniziato a prendere la giusta piega ed il Vico si era riuscito anche a tirarsi fuori dal play-out. L’hashtag presente sulla pagina di facebook è una chiara dimostrazione dello stato d’animo della squadra in questo momento: #AbbiamoUnaVogliaDiCalcioCheNonAveteIdea