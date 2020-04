Vico Equense. Quarto caso di coronavirus, siamo a 31 contagiati in Penisola Sorrentina . TUTTI I DATI Ad annunciarlo il sindaco Andrea Buonocore. “A Vico Equense si è registrato il quarto caso di contagio. Si tratta di un giovane lavoratore rientrato dalla stagione invernale che ha osservato scrupolosamente l’isolamento domiciliare”. Lo annuncia sul proprio profilo Facebook il sindaco Andrea Buonocore.

Lo stesso primo cittadino di Vico Equense, in merito alla persona che ha contratto il Covid-.19, chiarisce che “le condizioni non sono preoccupanti tanto che non si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Ho personalmente sentito il nostro concittadino: il morale è alto ed i sintomi sono lievi”.

Per fortuna arrivano anche buone notizie. “Al contempo vi annuncio che il primo paziente contagiato a Vico Equense è stato sottoposto a tampone ed è risultato negativo – afferma ancora Buonocore -. Attendiamo il secondo tampone per dichiararlo definitivamente guarito”.

Poi l’appello in vista della Pasquetta: “Rinnovo il mio invito a restare in casa. Domani, più degli altri giorni, siamo chiamati a dare un segno di maturità”.

Con quest’ultimo caso accertato di contagio a Vico Equense il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus in penisola sorrentina è ora pari a 32. Nel dettaglio abbiamo quattordici persone contagiate dal Covid-19 a Sorrento (di cui due decedute), cinque a Meta, quattro a Piano di Sorrento (di cui una deceduta), quattro anche a Vico Equense, tre a Sant’Agnello (di cui una deceduta) e due Massa Lubrense.