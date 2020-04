Vico Equense. Primo positivo è guarito, ma dopo i due morti positiva al Covid anche donna di Castellammare

Vico Equense ( Napoli ) . Una notizia buona e altre cattive . Il primo positivo di Pacognano è guarito, si è curato a casa dopo che era risultato positivo al Coronavirus Covid-19 . Questo fa pensare che curarsi a casa, se si è tempestivi, può essere molto efficace. Ma una donna di Castellammare di Stabia è risultata positiva mentre si trovava in medicina da ben una settimana. Pare che i primi tamponi erano negativi. Ma intanto è rimasta in un settore delicato con potenziali rischi per tutti.

La signora ricoverata da una settimana nel reparto di Medicina dell’Ospedale De Luca e Rossano, dopo tre tamponi negativi, al quarto tampone è risultata positiva. È in trasferimento presso l’Ospedale Covid di Maddaloni, poiché l’Ospedale di Boscotrecase non vi sarebbero posti .

La signora arrivata con il 118, non è di Vico Equense, è di Castellammare. Non c’è nessun collegamento con la signora ricoverata di Massaquano, con il marito risultato positivo, che pure si trova in medicina e desta preoccupazioni. Nessun altro riscontro invece per il marittimo di Arola risultato positivo.

Ecco uno dei tanti motivi che devono essere fatti i tamponi a tutti gli Operatori Sanitari che lavorano all’Ospedale di Vico Equense, che non hanno dispositivi di sicurezza sicuri per questi casi. I tamponi sono necessari anche in presenza di siero negativo, come pare sia stato fatto, per maggior certezza.

Inoltre i sanitari che non hanno dispositivi di sicurezza modello Cotugno, solo con quei DPI si può essere totalmente tranquilli, sono a rischio per se stessi, per le loro famiglie e per la comunità. L’ospedale di Vico non è adatto per poter accogliere malati di Covid, non avendo neanche le attrezzature adatte per intubarli in caso di crisi respiratoria.

La speranza è che si sposti tutti presto a Castellammare di Stabia. Intanto Longobardi sta facendo pressioni presso l’ Asl e De Luca in Regione Campania.