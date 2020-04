Vico Equense. Presidente Savarese: “bisognerebbe chiudere qui la stagione calcistica”.

Aniello Savarese, patron del Vico Equense, ha parlato di come sta vivendo questo momento come imprenditore, come sportivo e come uomo. Costretto a rimanere a casa ma con il pensiero rivolto costantemente ai dipendenti delle sue pizzerie che non possono lavorare e non hanno ricevuto ancora la cassa integrazione del mese di Marzo. Una previsione del futuro non tanto rosea perché, seppure dovesse riaprire le attività per consegna cibo di asporto, non riuscirebbe a coprire nemmeno le spese. Per mantenere l’andamento di prima, infatti dovrebbero lavorare a pieno regime. Per quanto riguarda il calcio, il patron è convinto che bisognerebbe terminare qui questa stagione e ritornare sui campi direttamente a settembre perché seguire i protocolli dati dalla Figc è difficile per la serie A ed alquanto impossibile per le serie minori.