Vico Equense. Preoccupazioni ad Arola per il marittimo contagiato da Coronavirus Covid-19, non avrebbe rispettato la quarantena Con insistenza si chiede da dove proviene questo nuovo caso positivo ufficiale da Coronavirus. Ci riferiscono che si tratta di un marittimo tornato a casa ad Arola, che tra l’altro non avrebbe rispettato la quarantena obbligatoria, incontrando anche parenti ed amici. Se si chiede di stare a casa, bisogna starci. Non si può passeggiare tutti i giorni senza motivo, fare la spesa 3/4 volte al giorno o a settimana per ogni singolo prodotto e si devono rispettare semplici regole elementari. Ne risente non la salute del singolo, ma di tutte le persone che poi vanno a contatto. Arola è una delle più grandi frazioni di Vico Equense a livello territoriale e soprattutto quella con maggior numero di abitanti, insieme a Moiano e il centro cittadino. L’uomo, come si legge su tutti i social network e facebook, non avrebbe rispettato la quarantena obbligatoria, una volta rientrato in città, qualcuno , sotto il post del sindaco Andrea Buonocore, commentava di averlo visto in salumeria ad Arola, chi commentava di averlo visto in giro, chi diceva addirittura di una cena in casa. Non è che voce di popolo, voce di Dio, ma ci vorrebbe una smentita del sindaco Andrea Buonocore o la buona abitudine di tutti i sindaci della Penisola Sorrentina, da Sorrento a Massa Lubrense e Sant’Agnello, di pubblicare tutti i dati ogni sera, col il numero dei contagiati, il numero dei tamponi fatti e quelli da fare. Sopratutto si dovrebbe comunicare se si è ricostruita la rete dei contatti, se sono stati fatti i tamponi a tutti e se sono stati isolati in quarantena familiari ed amici che eventualmente sono venuti in contatto, per tutelare la collettività, ma anche loro stessi, visto che con un celere riscontro ad una insorgenza del virus ci si salva la vita .