Vico Equense / Piano di Sorrento. Morto a Milano per Coronavirus Giuseppe De Simone Mastu’ Peppe . Solo ora abbiamo visto il messaggio di quasi due settimane fa da parte del figlio . Giuseppe De Simone nato a Vico e vissuto a Piano fino all’età di 55 anni, da 20 anni qui a Milano per lavoro.. per chi lo ha conosciuto e voluto bene. Il suo viso scavato dalla vita e dal lavoro, parla da solo. Purtroppo un’altra vittima del Covid-19 . Un abbraccio a tutta la famiglia