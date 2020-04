Vico Equense. Il personale dell’Ospedale aspetta ancora i tamponi, arrivano i NAS

Vico Equense ( Napoli ) . Il personale dell’Ospedale aspetta ancora i tamponi, arrivano i NAS. Sono due le ultime notizie sull’ospedale di Vico Equense , intanto non sono stati fatti i tamponi a tutti gli operatori sanitari, abbiamo notizia di Sorrento, ma a Vico ancora niente, seppure sia attualmente espostissimo e vi sia una situazione delicata. Poi questa mattina sono venuti i NAS in Ospedale, vicenda sulla quale aggiorneremo.

Positanonews reitera il suo appello: l’Ospedale punto di riferimento per la natalità e per la pediatria in tutta la Penisola Sorrentina, Monti Lattari, ma anche Costiera Amalfitana, non può e non deve assolutamente poter avere a che fare con contagiati da Coronavirus, ma neanche dai casi sospetti.

Ma non solo per questo, qui tali contagiati , se si aggravano improvvisamente, non possono essere neanche intubati. Il personale deve essere messo in massima sicurezza, ma come fare a saperlo se lo sono se ancora non sono stati fatti i tamponi a tutti?

La situazione diventa inaccettabile, considerando che anche in altri casi, come a Castellammare di Stabia ed a Scafati, sono state date tutte le garanzie, ma, nonostante ciò, medici ed infermieri sono stati contagiati. Noi di Positanonews, dunque, riteniamo che a Vico Equense non debbano nel modo più assoluto transitare persone che potrebbero in qualche modo risultare positive. Per quanto ci sia un ingresso secondario, e una mini tenda pre triage. Sicuramente saranno state prese tutte le misure e tutto sarà a norma, ma riteniamo che la prudenza non sia mai troppa ed il rischio di contaminazione è alto.

Intanto, non tutto il personale è stato sottoposto al tampone e, cosa ugualmente grave, ci sono stati casi sospetti di Covid in un Ospedale in cui non possono essere intubati. Dunque, queste persone dovrebbero innanzitutto essere inizialmente curate a casa, come affermano i medici, ma, se gravi, dovrebbero essere portati immediatamente al centro Covid a Boscotrecase, e non a Vico Equense, dove non ci sono i macchinari necessari.

Ci chiediamo, quindi, cosa andrebbero a fare queste persone a Vico Equense e che senso abbia far entrare da un ingresso secondario, quale l’ex pronto soccorso, dal momento che gli infermieri comunque lavorano nello stesso ospedale e non mancano possibili situazioni di contiguità.

Inoltre, il fatto che i tamponi non siano stati effettuati su tutto il personale sanitario, dopo che si sono verificati tanti casi in Penisola Sorrentina ed a Vico, fa risultare la situazione all’Ospedale di Vico ancora più critica.

L’unico a muoversi in questo caso è stato l’On. Longobardi, che ha fatto un’interrogazione con la quale richiede all’Asl il rispetto dei protocolli. Chiediamo anche a De Luca, il presidente della Regione Campania, di intervenire.

Pensate anche alla ipotesi non remota di contaminazione in un ospedale che si trova nel cuore del centro cittadino, dalla possibile trasmissione a qualche operatore sanitario, che sono attualmente, come si vede dalla cronaca, i più esposti, e si tiri una conclusione.

Tutto sotto controllo? Una parola del genere ci preoccupa, ci è stato detto per Castellammare e tanti altri casi, come Scafati e Sarno , volendo andare in provincia di Salerno.

Il personale deve essere messo in assoluta sicurezza e non solo con i PDI. Il modello c’è e deve essere il riferimento assoluto per tutti, cioè il Cotugno.

E in ogni caso riuscire ad evitare Vico Equense , senza voler fare allarmismi ne demagogie, è preferibile, sia per tutelare la collettività e il personale medico, sia per gli stessi contagiati da Coronavirus Covid-19 che potrebbero trovare cure migliori a Boscotrecase o in veri e propri Covid Centre.