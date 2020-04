Vico Equense. Ostetrica che era in servizio un mese fa risultata positiva al coronavirus Covid-19 . Del caso di coronavirus ne parla il blog Talepiano E’ uno degli ultimi casi di positività al Covid 19, registratosi ormai due giorni fa, anche questo rigorosamente silenziato da Autorità e mass-media. Si tratta di un’ostetrica in servizio presso l’Ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense e residente in uno dei Comuni della Penisola sorrentina.

Un caso che sta suscitando molto clamore e preoccupazione nella popolazione, anche perché non è il primo caso che, direttamente o indirettamente potrebbe essere ricondotto all’ASL.

D’altronde non c’è da meravigliarsi, le cronache sono sempre più piene di notizie di contagi di personale sanitario e para-sanitario e di certo in Penisola non è che possiamo sempre pretendere di essere immuni da tutto, di essere sempre i migliori. Il personale sanitario e para-sanitario è quello che sta in prima linea, spesso, come denunciato anche dalle pagine di questo blog, con “armi” alquanto spuntate, quindi è normale che il rischio si corra.

Nel caso dell’ostetrica contagiata c’è da dire che è a casa e le sue condizioni di salute sono costantemente monitorate. Non si recava all’ospedale dai primi di marzo, per altro per motivi diversi dalla malattia. Una circostanza senza dubbio importante e rassicurante perché escluderebbe sia il fatto che si sia contagiata presso il nosocomio vicano, sia che (visti i tempi) possa aver contagiato altri colleghi o pazienti. Tuttavia, riguardo a quest’ultima considerazione non si può avere la certezza matematica, in quanto se ci fossero stati “passaggi” ad altri asintomatici i tempi si sarebbero anche potuti dilatare.

Resta chiaramente il dubbio relativo al resto dell’attività sociale della donna e del suo nucleo familiare, in questo caso però non resta che affidarci al lavoro svolto da chi sarebbe (anche qui il condizionale è d’obbligo) deputati a farlo.