Vico Equense ospedale senza tenda pre triage, sede di pediatria con bambini, non dovrebbe accogliere sospetti di coronavirus Covid-19

Vico Equense ( Napoli ) . Il De Luca e Rossano senza tenda pre triage e sede di pediatria con bambini non dovrebbe accogliere sospetti di coronavirus Covid-19. Almeno questo è il nostro pensiero. Sorrento si è organizzata con le tende pre triage , dove bene o male vengono posizionati i sospetti, ma a Vico che li mandano a fare? Non siamo medici , ma non ci riesce comprensibile questa scelta, Vico non è attrazzata per affrontare malati di questo virus, e il loro stazionamento, potenzialmente, potrebbe creare contagi al virus. Considerato che ci sono tanti bambini, visto che qui vi nascono e vi è la pediatria, qualcuno ci spieghi perchè i sospetti o i positivi al coronavirus non vengono mandati direttamente a Boscotrecase che ha un covid-centre- Nell’interesse di tutti, anche degli stessi contagiati, che a Boscotrecase riceverebbero sicuramente cure più appropriate .