Vico Equense. Online l’avviso per individuare esercizi commerciali e farmacie che svolgano attività sul territorio. Buoni spesa, manifestazione di interesse per esercizi commerciali e farmacie

Vico Equense – E’ online sul sito del Comune di Vico Equense, all’indirizzo www.comunevicoequense.it, l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato ad individuare esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie, che svolgano attività sul territorio comunale, interessati alla fornitura di beni alimentari e di prima necessità assegnati tramite buoni spesa, a favore di cittadini residenti colpiti dalla crisi economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19. Il modulo dovrà essere inviato, entro sabato prossimo, 18 aprile, alla mail protocollo@pec.comunevicoequense.it . In alternativa le ditte interessate potranno inviare il modello debitamente compilato e sottoscritto con allegata copia del documento di identità direttamente dalla pagina web https://www.comunevicoequense.it/domanda-covid-19/

L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare la lista degli esercenti con eventuali domande presentate successivamente al termine indicato. L’elenco delle attività aderenti, sarà pubblicato sul sito del Comune.